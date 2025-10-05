José Luis Espert renunció a su candidatura en medio del escándalo Machado

El diputado libertario José Luis Espert anunció este jueves que baja su candidatura para renovar su banca por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de octubre, en medio de la creciente controversia por su vínculo con Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, Espert afirmó:

“Por la Argentina, doy un paso al costado”.

Si bien reiteró que las acusaciones en su contra forman parte de una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático”, el economista explicó que decidió no continuar con la campaña para proteger la continuidad de su proyecto político.

“No puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone”, sostuvo Espert, en un mensaje que marca un giro significativo en la estrategia del espacio libertario.

La renuncia del diputado llega en un momento crítico para La Libertad Avanza, partido encabezado por Javier Milei, y abre un nuevo capítulo en la interna del oficialismo, mientras se multiplican los análisis sobre el impacto de la polémica en la campaña electoral.

El anuncio generó repercusión inmediata en medios nacionales y redes sociales, donde se debatió tanto sobre la legitimidad de las acusaciones como sobre las decisiones estratégicas dentro del espacio libertario.