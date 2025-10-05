Galoppo cumplió su misión y River deberá comprarlo

Giuliano Galoppo seguirá vistiendo la camiseta de River. El mediocampista de 26 años, a préstamo desde San Pablo, cumplió con los objetivos deportivos establecidos en su contrato y activó la cláusula de compra automática, lo que obliga al club de Núñez a adquirir su pase por 4 millones de dólares.

El ex Banfield jugó más de la mitad de los partidos del año, 28 en total y se convirtió en una pieza clave para Marcelo Gallardo, con siete goles repartidos entre el Torneo Apertura, los playoffs, la Copa Argentina, el Mundial de Clubes y el actual Clausura.

El acuerdo con San Pablo preveía que, en caso de alcanzar esa cantidad de encuentros, River debía comprar el 60% de su ficha por 3,2 millones de dólares. Finalmente, tras actualizar valores y condiciones, la operación se cerrará en 4 millones, con un contrato que lo vinculará al club hasta 2028.

El mediocampista se ganó la confianza del entrenador por su capacidad para llegar al área y su presencia ofensiva, un sello que Gallardo considera fundamental dentro del plantel.

En paralelo, como parte del intercambio entre clubes, San Pablo comprará la ficha de Enzo Díaz. En tanto, Gonzalo Tapia, aún cedido al conjunto brasileño, continuará allí hasta junio del próximo año, sin definición sobre su futuro.