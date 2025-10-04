Huracán volvió al triunfo y superó a Banfield con gol de Giménez

Huracán logró reencontrarse con la victoria al vencer por 1 a 0 a Banfield, en un duelo válido por la 11ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El único gol del partido llegó a los 45 minutos del primer tiempo, cuando Luciano Giménez convirtió tras una buena jugada colectiva.

En la segunda mitad, Banfield se quedó con diez jugadores por la expulsión de Gabriel Vega a los 25 minutos, aunque el local no logró ampliar la ventaja y sostuvo la victoria hasta el final del partido.

El Globo llegaba al duelo tras seis partidos sin ganar, luego de la eliminación de la Copa Sudamericana frente a Once Caldas y varios empates y derrotas en el torneo local. Con este triunfo, Huracán suma tres puntos claves para mantenerse en la pelea por los playoffs de la Zona A.

Por su parte, Banfield, que marcha en la mitad de la tabla de la Zona A, tuvo un desempeño irregular y sigue enfocado en asegurar la permanencia en la máxima categoría, con 28 puntos en la tabla anual y apenas a nueve de San Martín de San Juan, equipo que hoy se ubica en la zona de descenso.

Triunfo clave para Atlético Tucumán: 2-0 sobre Platense y firme en la pelea por los playoffs

Atlético Tucumán se impuso por 2 a 0 ante Platense en el estadio Monumental José Fierro, en un duelo correspondiente a la 11ª fecha del Torneo Clausura. El conjunto tucumano abrió el marcador a los 2 minutos del segundo tiempo con un tanto de Ramiro Ruiz Rodríguez y amplió la ventaja a los 7 minutos por medio de Ignacio Galván.

Con este resultado, el Decano suma tres puntos importantes y se mantiene en la séptima posición de la Zona B, mientras que Platense, que venía de un agónico empate ante San Martín de San Juan, sigue décimo con 10 unidades y necesita sumar para no perder la chance de clasificar a los playoffs.

El partido contó con un arbitraje de Fernando Espinoza y asistencia de VAR a cargo de Nazareno Arasa. Atlético Tucumán se mostró sólido en defensa y eficiente en la definición, aprovechando la presión sobre un Platense que no logró reaccionar durante los minutos decisivos del encuentro.