En el primer partido de la jornada del lunes por la fecha 10 del Torneo Clausura, el 1-1 entre Barracas Central y Belgrano en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia dio a luz una nueva jugada polémica con el equipo del presidente de la AFA como protagonista: el árbitro Andrés Gariano le anuló un gol al Pirata por una supuesta falta de Franco Jara, acción que despertó las quejas de todo el elenco cordobés, que sin embargo terminó empatando el duelo en la segunda parte. Con la igualdad de hoy, el Guapo está segundo en la Zona A con 16 puntos y desperdició la chance de volver a ser puntero.

La acción de la polémica

Cuando el local todavía estaba 1-0 arriba, Belgrano encontró la igualdad justo antes del descanso, pero el tanto de Nicolás Fernández fue anulado por una supuesta falta previa de Jara. El delantero cordobés fue a presionar a Yonatthan Rak y Nicolás Demartini, que no se ponían de acuerdo por quién despejaba la pelota, y el balón le quedó a Uvita, que sentenció de derecha al arquero Marcos Ledesma. Sin embargo, el árbitro Andrés Gariano fue llamado por el VAR para revisar la acción y terminó cobrando una falta que, realmente, no se aprecia de ninguna manera.

Barracas y Belgrano repartieron puntos

A los 15 minutos de la etapa inicial, Barracas se puso en ventaja mediante un gol del urugayo Jhonatan Candia, que adelantó al local con un gran remate cruzado de derecha. No obstante, Belgrano encontró el empate que fue definitivo a los tres minutos del complemento por intermedio de Jara, quien había protagonizado la acción del tanto anulado previamente, que estableció la paridad conectando a la red un centro desde la izquierda.

El empate dejó fuera de la zona de playoffs al Celeste, que suma 13 unidades y está a una de los últimos que están clasificando faltando seis fechas para el cierre de la fase de grupos, mientras que Barracas dejó ir la chance de ser puntero y sigue como escolta con 16, a un punto de Unión de Santa Fe. No obstante, los dirigidos por Rubén Insúa están octavos en la tabla anual, en este momento clasificados a la Copa Sudamericana.