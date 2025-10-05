El gran arranque del argentino Joaquín Panichelli sigue dando qué hablar. El atacante marcó un doblete en el 5-0 del Racing de Estrasburgo ante Angers y es uno de los goleadores de la Ligue 1. Con asistencia de Valentín Barco, el otro argentino del equipo, el cordobés que quedó libre de River llegó a su quinto gol y se subió a la tabla de artilleros, mientras que los Blanquiazules se subieron a tercer lugar, a sólo un punto del líder Paris Saint-Germain.

Además, hay que señalar el valor extra de los goles de Panichelli, que fueron el que abrió el partido y el que aumentó la diferencia de la posterior goleada. Primero, Barco aprovechó un error en salida del Angers para, tras una conducción, habilitar al '9' y que éste, de primera, establezca el 1-0 del RC Estrasburgo a diez minutos del descanso.

El segundo iba a llegar en una muy buena jugada colectiva de los alsacianos en donde Diego Moreira encontró con un pase profundo a Félix Lemaréchal y el extremo metió un centro que Panichelli, con un gran giro sobre su defensor y una acertada definición de derecha, puso el 2-0 que aumentó la cuenta y lo subió a la cima de la tabla de goleadores con 5 tantos en siete encuentros disputados.

Con el partido encaminado, el RC Estrasburgo transformó la victoria en goleada. Primero el marfileño Abdoul Ouattara y luego un doblete de Martial Godo en los minutos finales le dieron cifras definitivas a los conducidos por Liam Rosenior, que se establecen como una de las grandes revelaciones de la Ligue 1, con cinco victorias en siete juegos y solamente a un punto de PSG. Con el aporte de Barco y de la mano de un encendido Panichelli, los Blanquiazules siguen su buen presente.