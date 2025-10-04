En juego la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la jornada del sábado se cerró con el gran choque que Lanús le ganó a San Lorenzo 2 a 1 como local.

El primer gol de la noche fue a los 29 minutos por intermedio de Sasha Marcich, quien permaneció en el área rival a la salida de un jugada con pelota detenida. El dueño de casa recuperó y armó la continuidad de la misma por la derecha, hasta terminar en el centro rasante que el marcador central tocó al fondo de la red.

La visita lo jugaba correctamente, tenía buena circulación de pelota y no sufría, pero en los últimos metros careció de profundidad, lo que tuvo el Granate para ponerse en ventaja.

A los 8 minutos del complemento, a la salida de un tiro de esquina desde la izquierda, ganó el dueño de casa en el área rival, la pelota quedó picando muy alto y Walter Bou hizo una pirueta para conectar el balón en el aire y enviarlo al fondo del arco defendido por Orlando Gill.

Merecidamente, San Lorenzo descontó a los 33. A pura potencia, Diego Herazo, reemplazante de Matías Realli en la segunda parte, tomó una pelota dentro del área y con un potente remate superó a Nahuel Losada.

Con esta victoria, el Granate continúa escalando en la tabla de posiciones, quedando solamente a dos del líder Riestra que se presentará el lunes como local ante Vélez.

La previa

Ambos elencos buscan escalar posiciones dentro del grupo B, que los tiene entre los 8 clasificados con un andar casi similar. El Granate acumula 17 unidades y está en el puesto 4, el Ciclón 16 puntos y un colchón de 5 de diferencias de Instituto, el 9no. Con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, ambos buscarán dar otro paso importante de cara a los octavos de final.

Lanús llega luego de igualar con Instituto y de no conocer la derrota en las últimas 5 jornadas, racha donde cosechó 3 triunfos seguidos, logrando en el medio la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana, eliminando al Fluminense en Brasil.

Por su parte, San Lorenzo transita un buen momento futbolístico, totalmente diferente a lo institucional. Llega luego de superar a Godoy Cruz por 2-0 de local, ganando un juego por dos goles después de 2 años. Damián Ayude lleva adelante un proceso donde lo más difícil es mantener a los jugadores aislados de la crisis institucional.

Izquierdoz, clave en la defensa granate

La fecha del sábado tendrá el inicio desde las 14.30hs, donde Sarmiento recibe a Gimnasia, 16.45hs San Martín de San Juan frente a Instituto de Córdoba, dos cotejos a las 19hs; Huracán ante Banfield, y Atlético Tucumán frente a Platense

Probables Formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Datos del partido:

Hora: 21.15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez