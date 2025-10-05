Operativo récord en Rincón de los Sauces: motos adulteradas, conductores alcoholizados y resistencia a la autoridad

Durante el fin de semana, Rincón de los Sauces fue escenario de un amplio operativo conjunto de seguridad, encabezado por la Policía de la Provincia, con la participación de la División Motorizada, la Comisaría 35°, el C.E.N.A.F. N°5, inspectores de Tránsito, Bomberos Voluntarios y personal municipal de distintas áreas.

El dispositivo de control, que se extendió durante dos noches en horario nocturno, incluyó ocho móviles policiales y más de una decena de efectivos. Como resultado, se realizaron más de 60 identificaciones de personas, controles vehiculares y de alcoholemia, además del secuestro de varias motocicletas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y pedidos judiciales vigentes.

Hechos destacados del operativo

Asistencia a una menor atropellada:

El viernes por la noche, una motocicleta que intentó evadir un control policial colisionó con una joven de 15 años , quien fue asistida de inmediato por personal policial y trasladada en ambulancia al hospital local.

Demora de dos hombres por resistencia a la autoridad:

En el sector del C.E.N.A.F. , dos motociclistas fueron reducidos tras intentar escapar y realizar maniobras peligrosas. Una de las motos presentaba irregularidades en su registración .

Vehículo adulterado:

Un joven de 23 años fue aprehendido luego de intentar ingresar a un domicilio y agredir a efectivos policiales. Se comprobó que su motocicleta tenía alteraciones en el número de chasis .

Resistencia y disturbios en zona céntrica:

Un joven de 18 años fue demorado tras intentar huir en moto y poner en riesgo a peatones .

Conductor alcoholizado:

Un automovilista de 21 años , al volante de un Volkswagen Vento , arrojó 0,44 g/l en el test de alcoholemia. El vehículo fue secuestrado .

Moto sin documentación:

Otra intervención derivó en el secuestro de una motocicleta Honda Wave conducida por un joven de 19 años, quien no presentó papeles del rodado.

Balance del operativo

Desde la fuerza se destacó que el operativo fue exitoso y eficaz, gracias a la coordinación interinstitucional y a la prevención de situaciones de riesgo en horarios nocturnos, donde suele registrarse mayor circulación de motocicletas y encuentros en espacios públicos.

El trabajo conjunto permitió reforzar la presencia policial en distintos sectores de la ciudad y garantizar mayor seguridad para los vecinos de Rincón de los Sauces.