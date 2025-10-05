Preocupación en Neuquén por una mujer de 37 años desaparecida: no se sabe nada desde el 1° de octubre

La Policía de la Provincia de Neuquén mantiene activa una intensa búsqueda para encontrar a Gisela Soledad Ñancufil, una mujer de 37 años cuyo paradero se desconoce desde comienzos de octubre. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita ubicarla.

Según el Departamento Centro de Operaciones Policiales, la última vez que se la vio fue el 1° de octubre alrededor de las 13, aunque hasta el momento no se tiene precisión sobre el lugar exacto ni sobre la vestimenta que llevaba puesta.

De acuerdo con el parte oficial, Gisela es de tez blanca, tiene cabello ondulado y largo, ojos marrones, mide 1,70 metros y posee contextura física mediana. La mujer es de nacionalidad argentina y se desconoce si al momento de su desaparición llevaba consigo su teléfono celular.

La causa está caratulada como “Ñancufil Gisela Soledad s/Situación Ley 2212” y cuenta con la intervención del Juzgado de Familia, mientras que el caso está siendo seguido de cerca por el B.A.P. (Búsqueda y Activación de Paradero).

Cómo avanza la investigación

La Policía informó que se realizan relevamientos y entrevistas en distintos puntos de la ciudad y no se descarta ninguna hipótesis. En el operativo participa también la Superintendencia de Seguridad, con el objetivo de ampliar el radio de búsqueda.

Desde la fuerza recordaron que toda información, por mínima que parezca, puede ser clave para dar con el paradero de la mujer.

Cualquier dato puede comunicarse a:

B.A.P. Neuquén: 299-4569787

Comisaría más cercana

Juzgado de Familia interviniente

Las autoridades pidieron mantener la difusión del caso en redes y medios locales para facilitar la localización de Gisela Soledad Ñancufil y acompañar a su familia en este difícil momento.