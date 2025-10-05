Sinner se retira en Shanghai y Alcaraz consolida el número uno

Jannik Sinner sufrió un duro revés en el Masters 1000 de Shanghai: el italiano abandonó su partido de segunda ronda ante el neerlandés Tallon Griekspoor debido a una lesión en el muslo derecho, dejando escapar la posibilidad de defender el título que había conquistado la temporada pasada.

El número dos del mundo había ganado el primer set por 7-6 (3), pero cedió el segundo 7-5 y, cuando iba 3-2 con quiebre en contra, decidió retirarse tras sentir molestias que le impedían continuar. Sinner fue asistido por el cuerpo médico y se retiró de la cancha con visible cojera, consciente de que un intento de regresar solo agravaría la situación.

El abandono no solo frustró sus aspiraciones en Shanghai, sino que también tuvo consecuencias en el ranking ATP: perdió cerca de 1000 puntos que defendía por su título anterior, una situación que consolidó aún más a Carlos Alcaraz como número uno del mundo, con una ventaja de 1340 unidades sobre el italiano.

Nunca antes Sinner había perdido ante Griekspoor, ya que en los seis enfrentamientos previos había salido victorioso. La derrota marcó además la primera vez que un jugador fuera del top ten venció al italiano en pista rápida desde 2023, cuando Ben Shelton lo había superado en Shanghai. Para Griekspoor, se trató de la mejor victoria de su carrera, un logro histórico que quedó marcado por el abandono del campeón italiano.

El panorama ahora mostró a Sinner con un periodo de recuperación por delante, mientras Alcaraz aprovechó cada tropiezo para afirmarse en la cima del tenis mundial, consolidando su liderazgo y sumando puntos clave rumbo al final de temporada.