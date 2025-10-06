Con rival confirmado, así continúa el Mundial Sub 20 para Argentina

Quedaron confirmados los cruces de octavos de final del Mundial Sub 20 que se está desarrollando en Chile. Argentina se enfrentará a Nigeria, rival que lo eliminó en la pasada edición. El enfrentamiento será el miércoles 8 a partir de las 16.30 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

Argentina tuvo un inició contundente en la gran cita mundialista, ganado el grupo con tres triunfos: 3-1 ante Cuba, 4-1 sobre Australia, y 1-0 ante Italia. Ahora se viene Nigeria, que se metió en octavos como uno de los mejores terceros, tras caer 1-0 ante Noruega, superar 3-2 a Arabia Saudita, y empatar con Colombia en 1 tanto.

El elenco africano es un rival conocido para Argentina en la cita mundialista, ya que supo enfrentarle en la final del 2005 donde Argentina se impuso 2-1, equipo liderado futbolísticamente por Lionel Messi. EL último enfrentamiento fue en la cita realizada en Argentina, donde Nigeria se impuso por 2-0 ante el equipo que dirigía en aquella oportunidad Javier Mascherano.

cuadro final para conocer al campeón

La instancia de octavos inicia el martes con los cruces entre Ucrania vs España, y Chile ante México (El ganador jugará ante el vencedor de Argentina vs Nigeria) El miércoles Colombia vs Sudáfrica, Paraguay ante Noruega, y Japón ante Francia. Los cruces cerrarán el jueves con Estados Unidos vs Italia, y Marruecos ante Corea del Sur.

Los cuartos de final se jugarán el sábado dos partidos, y domingo, mientras que las semifinales están pautadas para el miércoles 15. Domingo 19 la final.

El seleccionado argentino es el más ganador de la competencia con 6 consagraciones: 1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007. Luego viene Brasil con 5 coronas: 1983, 1985, 1993, 2003, 2011. Portugal y Serbia tienen 2, mientras que ganaron una vez Uruguay, Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia, y Ucrania,