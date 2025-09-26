Este sábado 27 de septiembre comenzará la edición 2025 del Mundial Sub 20, con Chile como país anfitrión. La jornada inaugural contará con cuatro partidos que abrirán la competencia, en la que participan las mejores selecciones juveniles del mundo.

A las 17 horas de Argentina, en dos encuentros simultáneos, Corea del Sur se enfrentará a Ucrania por el Grupo A, mientras que Japón jugará contra Egipto en el Grupo B. Más tarde, desde las 20, serán los primeros partidos para equipos sudamericanos: Paraguay se medirá con Panamá (Grupo B) y Chile buscará aprovechar la localía frente a Nueva Zelanda (Grupo A).

La Selección argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, integra el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba. El conjunto albiceleste tendrá su debut el domingo 28 a las 20 horas, enfrentando a Cuba en lo que promete ser un partido clave para iniciar con buen pie el torneo.

El equipo argentino se clasificó al Mundial tras una destacada actuación en el Sudamericano realizado en Venezuela, donde finalizó segundo detrás de Brasil. En ese certamen, la "Albiceleste" mostró su potencial con goleadas memorables, como el 6-0 ante Brasil en el debut y el ajustado triunfo 4-3 frente a Uruguay en la fase final.

Argentina es la selección más ganadora en la historia de los Mundiales Sub 20, con seis títulos: cinco consecutivos entre 1995 y 2007 (1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y uno más en 1979, cuando Diego Armando Maradona brilló como figura principal.

No obstante, desde 2007 la categoría le ha resultado más esquiva al equipo argentino, que solo alcanzó los cuartos de final en 2011, octavos en 2019 y 2023, y quedó eliminado en fases tempranas o no clasificó en otros años recientes.

Calendario de la primera fecha del Mundial Sub 20

Sábado 27/9: Corea del Sur vs. Ucrania (17:00), Japón vs. Egipto (17:00), Paraguay vs. Panamá (20:00), Chile vs. Nueva Zelanda (20:00).

Domingo 28/9: Marruecos vs. España (17:00), Italia vs. Australia (17:00), Cuba vs. Argentina (20:00), Brasil vs. México (20:00).

Arranca el Mundial Sub 20 en Chile.

Lunes 30/9: Noruega vs. Nigeria (17:00), Francia vs. Sudáfrica (17:00), Estados Unidos vs. Nueva Caledonia (20:00), Colombia vs. Arabia Saudita (20:00).

El Mundial Sub 20 de Chile promete emociones y la oportunidad para que las nuevas generaciones de futbolistas muestren su talento y aspiren a seguir los pasos de grandes figuras que empezaron en esta competencia.