Histórico Mundial Sub 20 en Chile con la eliminación en primera ronda de Brasil, luego de perder en la última fecha del Grupo C ante España por 1 a 0.

Nunca en la historia de esta competencia el país pentacampeón de mayores se había ido en esta instancia. Además, la “Verdeamarela” venía de ganar el Torneo Sudamericano Sub 20 que se jugó este mismo año.

Además de la derrota ante España, Brasil finalizó último en su cuadrangular, donde sólo le empató a México en el debut, luego cayó ante Marruecos 2 a 0 y cerró con la última caída ante la selección europea.

A pesar del poderío económico de sus clubes, la crisis deportiva de sus selecciones en notaria para la Federación Brasileña que suma este duro traspié en el vecino país de Chile. Prueba de ello es el arribo de Carlo Ancelotti al banco principal del fútbol.

La pobre campaña mundialista de Brasil con el Sub 20 en Chile.

La zona C no paró de dar sorpresas, los clasificados de manera directa fueron los marroquíes en el primer lugar y luego los mexicanos. España con 4 puntos ingresaría como uno de los mejores terceros, pero debe esperar que se desarrolle toda la última fecha.

Argentina, en caso de quedarse con el primer puesto en el D podría tener como cruce a los españoles, aunque el cuadro se irá armando con el transcurso de los encuentros que aún restan.

Demoledora

La estadística negativa que rodea a Brasil y sus selecciones es demoledora. Los números más fuertes en rojo desde el 2019 hasta la fecha incluyen: la derrota en la final de la Copa América ante Argentina en el Maracaná, dejó su invicto como local por Eliminatorias, también contra el combinado Albiceleste, que lo goleó en el Monumental después.

En el mismo período renunció Tité como entrenador, luego fue despedido Fernando Diniz y contrataron al primer extranjero de la historia como técnico: Carlo Ancelotti que logró clasificarlos al Mundial, pero quintos. El presidente de la Confederación de Brasil fue destituido por la justicia de su país.

Ahora se suma la partida del Mundial Sub 20 en primera ronda, algo inédito en su rica historia.