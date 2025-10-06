Con dos atractivos partidos, se cierra la fecha 11 del Torneo Clausura

Se cierra la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Dos partidos animan la jornada de lunes, donde el puntero del B Deportivo Riestra, recibe a su escolta Vélez. Posteriormente Racing va contra Independiente Rivadavia de Mendoza, en un duelo clave para ambos con miras a la clasificación.

El Deportivo Riestra es la sorpresa del campeonato, llega de una seguidilla de triunfos consecutivos que lo mantiene en la cima del campeonato, el último en El Monumental ante River, siendo la primera en dicho escenario.

En frente está Vélez, que luego de la eliminación de Copa Libertadores, apunta todos los cañones al torneo local. Luego de la victoria contra Atlético Tucumán por 3-1, llegó a los 21 puntos, manteniéndose como escolta a una unidad justamente de Riestra.

Ahora se verán las caras desde las 19 en el estadio Guillermo Laza, Fernando Echenique impartirá justicia en el duelo que define al líder del Grupo B.

Riestra y Vélez definen al puntero del Grupo B

Posteriormente desde las 21, Racing recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza, en un juego clave para ambos en la pelea por la clasificación en el Grupo A.

La Academia, que está en semifinales de la Copa Libertadores, ahora buscará meterse en la pelea por meterse en los octavos de final. Acumula 11 puntos (puesto 12), y en el caso de lograr los tres, quedará a una unidad de Argentinos, último clasificado hasta el momento.

Por otro lado, la Lepra mendocina transita el mismo camino que Racing en el torneo local, tiene apenas 10 puntos (puesto 13), uno menos que su rival de turno, por lo que será clave sumar algo en el Cilindro.

Luis medina impartirá justicia en el Presidente Perón, Pablo Giménez estará encargado del VAR.

Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Martín Barrios; Duván Vergara, Adrián Balboa, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari y Franco Amarfil; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.