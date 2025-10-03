Maximiliano Salas, delantero de River Plate y autor del único gol en la victoria por 1-0 sobre Racing en la Copa Argentina, apuntó con dureza contra la actual Comisión Directiva de la Academia, liderada por Diego Milito. Tras el triunfo que clasificó al equipo millonario a semifinales, el atacante de 27 años no dudó en expresar su descontento con la dirigencia vigente.
Además, el atacante oriundo de Curuzú Cuatiá dedicó un mensaje a los hinchas de Racing, a pesar del clima tenso que se vivió en el estadio Gigante de Arroyito, donde se disputó el partido. Salas recordó su pasado en la Academia y la polémica salida del club, pero destacó el respeto hacia la afición: “Contento por el triunfo. La verdad, dejamos todo. Ellos juegan muy bien. Siempre con respeto a la gente. Lo que pasó, ya está, ya pasó. Hay que olvidar eso. Agradecido a la gente siempre. Por más que estén enojados conmigo, yo estoy agradecido a ellos, a Gustavo Costas, que siempre me bancó”.
El encuentro significó el primer enfrentamiento de Salas contra su exequipo desde su llegada a River, dirigido por Marcelo Gallardo. Consultado sobre sus sensaciones al eliminar a Racing, el delantero enfatizó: “Nunca se me fue de las manos y supe manejarlo. Siempre con respeto a la gente de Racing y a los jugadores. La verdad es que siempre me dieron cariño y voy a estar muy agradecido”.
Respecto al cruce con Agustín Almendra durante el partido, Salas consideró que fue parte del juego: “Siempre queda adentro de la cancha, porque él es así, es jodón. Pero tranquilo”.
Finalmente, el jugador se refirió a su presente en River y a la reciente eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Subrayó la importancia de mantener la actitud: “En los momentos malos hay que levantar la cabeza, seguir entrenando con humildad. Es la única manera de salir de la mala racha. Hoy creo que se ganó bien”. Y agregó: “Es algo muy lindo que la gente lo reconozca. Siempre trato de dejar todo en la cancha. En las buenas y en las malas trato de correr hasta lo último. A veces el gol no se da, pero trabajo para el equipo”.