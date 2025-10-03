Maximiliano Salas, delantero de River Plate y autor del único gol en la victoria por 1-0 sobre Racing en la Copa Argentina, apuntó con dureza contra la actual Comisión Directiva de la Academia, liderada por Diego Milito. Tras el triunfo que clasificó al equipo millonario a semifinales, el atacante de 27 años no dudó en expresar su descontento con la dirigencia vigente.

“Se portó muy mal conmigo. A los agradecidos, les deseo que les vaya bien, con respeto siempre”, afirmó Salas en declaraciones televisivas, dejando en claro su malestar hacia la gestión encabezada por Milito. Sin embargo, el futbolista también manifestó su reconocimiento hacia la dirigencia anterior, señalando: “También le agradezco a la dirigencia anterior”.

Además, el atacante oriundo de Curuzú Cuatiá dedicó un mensaje a los hinchas de Racing, a pesar del clima tenso que se vivió en el estadio Gigante de Arroyito, donde se disputó el partido. Salas recordó su pasado en la Academia y la polémica salida del club, pero destacó el respeto hacia la afición: “Contento por el triunfo. La verdad, dejamos todo. Ellos juegan muy bien. Siempre con respeto a la gente. Lo que pasó, ya está, ya pasó. Hay que olvidar eso. Agradecido a la gente siempre. Por más que estén enojados conmigo, yo estoy agradecido a ellos, a Gustavo Costas, que siempre me bancó”.

Salas criticó a la dirigencia actual de Racing

El encuentro significó el primer enfrentamiento de Salas contra su exequipo desde su llegada a River, dirigido por Marcelo Gallardo. Consultado sobre sus sensaciones al eliminar a Racing, el delantero enfatizó: “Nunca se me fue de las manos y supe manejarlo. Siempre con respeto a la gente de Racing y a los jugadores. La verdad es que siempre me dieron cariño y voy a estar muy agradecido”.

Respecto al cruce con Agustín Almendra durante el partido, Salas consideró que fue parte del juego: “Siempre queda adentro de la cancha, porque él es así, es jodón. Pero tranquilo”.

Finalmente, el jugador se refirió a su presente en River y a la reciente eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Subrayó la importancia de mantener la actitud: “En los momentos malos hay que levantar la cabeza, seguir entrenando con humildad. Es la única manera de salir de la mala racha. Hoy creo que se ganó bien”. Y agregó: “Es algo muy lindo que la gente lo reconozca. Siempre trato de dejar todo en la cancha. En las buenas y en las malas trato de correr hasta lo último. A veces el gol no se da, pero trabajo para el equipo”.