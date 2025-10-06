Luego de sufrir su tercera derrota al hilo en el Torneo Clausura, River se prepara para un compromiso importante ante Sarmiento de Junín en el Monumental. No obstante la semana previa no será sencilla para Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico: el Millonario sufrirá al menos ocho bajas por fecha FIFA de cara al encuentro.

Tras el duelo de anoche ante Rosario Central, el Muñeco tiró el dardo sobre este tema en conferencia de prensa: "No está bueno que se juegue en fecha FIFA, somos el equipo que más perjudicado sale. Jugaremos con un plantel diezmado por las ausencias de los jugadores de selección, hay que afrontar lo que venga", tiró un Gallardo que previamente había cuestionado el arbitraje de Yael Falcón Pérez con otra recriminación hacia la Asociación del Fútbol Argentino expresando que “el sistema es así, hay que callarse porque el que habla es sancionado”.

Los que estarán afuera

Entre convocados a selecciones, jugadores lesionados y suspendidos, el equipo tendrá un total de ocho bajas para el duelo frente a Sarmiento. Los que no estarán por ser convocados a sus selecciones serán Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña (Argentina), Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño (Colombia) y Matías Galarza Fonda (Paraguay). Por su parte, Maximiliano Salas (recibió dos fechas por su roja ante Deportivo Riestra) y Juan Portillo, expulsado ante Central, completan las ausencias seguras.

Además, hay incertidumbre en torno a la disponibilidad de Enzo Pérez y Sebastián Driussi, quienes se recuperan de un corte en la rodilla y una distensión respectivamente. El resto de los lesionados que Gallardo sabe que no contará para el encuentro totalizan 15 futbolistas de baja: Agustín Ruberto, Giorgio Costantini y Germán Pezzella, que se recuperan de sendas roturas ligamentarias, más Maximiliano Meza, aún recuperándose de su cirugía por una tendinopatía rotuliana, y Gonzalo Pity Martínez, que se recupera de una lesión muscular en el gemelo izquierdo.

El momento de las bajas llega en un presente delicado para River, que si bien consiguió pasar a semifinales de Copa Argentina, atraviesa un momento irregular en el certamen doméstico con tres derrotas consecutivas y necesita sumar para no perder terreno en la tabla anual, fundamental para la clasificación a la próxima Copa Libertadores. La caída ante Rosario Central y la goleada 5-0 de Boca a Newell's dejaron al Millonario en la tercera posición, ocupando la zona de repechaje.