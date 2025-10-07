¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 07 de Octubre, Neuquén, Argentina
Fútbol argentino

Vélez-Central: el partido que empieza el sábado y termina el domingo

Por un cambio de horario de último momento, el duelo en el Amalfitani se extenderá más allá de la medianoche.

Por Marcelo Figueroa
Martes, 07 de octubre de 2025 a las 20:05
Vélez y Rosario Central se enfrentarán en un horario poco convencional, con un partido que promete extenderse

La Liga Profesional de Fútbol sorprendió con un cambio de horario que desafía la lógica del calendario. El encuentro entre Vélez y Rosario Central, previsto originalmente para el sábado 11 de octubre a las 21:15, se pasó para las 22:15, convirtiéndose en un partido que, casi con seguridad, terminará pasada la medianoche del domingo.

El motivo oficial es “por cuestiones organizativas”, aunque la medida vuelve a poner en evidencia los problemas de planificación de los encuentros en el fútbol argentino. Este duelo será el último del sábado, que incluirá además Barracas Central-Boca (14:30), Gimnasia-Talleres (16:45), Banfield-Racing (19:00) y Belgrano-Estudiantes (21:15).

En lo deportivo, Rosario Central llega motivado tras vencer a River en el Gigante de Arroyito por 2-1, consolidándose como líder de la tabla anual con 53 puntos y acercándose a la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Vélez, por su parte, intentará retomar la senda del triunfo luego del empate 2-2 con Deportivo Riestra, y se mantiene segundo en el grupo B con 22 unidades.

Con este horario, la Liga Profesional propone un cierre de jornada poco convencional que obliga a los hinchas a extender la noche para seguir el encuentro. Más allá de la estrategia o el resultado, la verdadera incógnita será si alguien conseguirá dormir antes de que el silbato final marque el inicio del domingo.

