Con dos dudas, Placente define el equipo para enfrentar a Nigeria

La Selección Argentina Sub 20 ajusta los últimos detalles para el duelo de octavos de final ante Nigeria, en el Mundial que se disputa en Chile. El equipo de Diego Placente llega con puntaje ideal, pero sabe que enfrente tendrá a un rival incómodo, rápido y con historia reciente en los mano a mano.

En la previa al partido que se jugará en el Estadio Nacional de Santiago, el entrenador habló en conferencia y dejó entrever cómo planea encarar el desafío. “Vamos a jugar de la misma manera, sabiendo que ellos son peligrosos de contra. Son intensos, pero también dejan espacios. La idea es tener la pelota y ser protagonistas”, adelantó el DT.

Placente, que busca llevar a la Albiceleste a su séptima corona mundial en la categoría, mantiene dos incógnitas de cara al armado del once titular. La primera está en el fondo: Santiago Fernández y Valente Pierani pelean por acompañar a Tobías Ramírez en la zaga central. La segunda pasa por la banda izquierda del mediocampo, donde Santino Andino y Gianluca Prestianni compiten por un lugar.

El técnico reconoció que no planea grandes cambios respecto al equipo que ganó sus tres partidos en el Grupo D. “En el Mundial no se puede rotar tanto. Si hay variantes, serán una o dos. La base será la misma”, aseguró.

Andino, de Godoy Cruz, llega con ventaja tras su buen rendimiento en los últimos encuentros, incluida una gran actuación ante Australia, donde selló el triunfo con un golazo.

Argentina, que viene de superar con autoridad a Cuba, Italia y Australia, buscará ahora meterse entre los ocho mejores del certamen y tomarse revancha del Mundial 2023, cuando las Super Águilas eliminaron al equipo que dirigía Javier Mascherano.

La probable formación de Argentina:

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino o Gianluca Prestianni; y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.