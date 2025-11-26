La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén confirmó que mantiene dos operativos activos frente a incendios forestales que continúan fuera de control en el norte de la provincia. El foco más complejo se ubica en El Cholar, donde el fuego en el cerro Caicayén ya afectó unas 600 hectáreas y obligó a desplegar una estrategia excepcional: un ataque nocturno con brigadistas en terreno.

El operativo nocturno —una modalidad que solo se utiliza en condiciones muy específicas— contará con 20 brigadistas trabajando durante toda la noche, acompañados por asistencia médica del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). El objetivo es aprovechar las horas de menor temperatura, menor viento y mayor humedad para intentar contener un frente que durante el día se volvió inestable y de difícil manejo.

En paralelo, equipos de la Secretaría realizan la evacuación de una criancera y sus animales, para evitar que la mujer regrese a la zona de pastoreo sin advertir la presencia del fuego. La intendenta de El Cholar, Silvia Canales, permanece en territorio desde primera hora coordinando acciones junto al personal de la Comisión de Fomento.

Mientras los operativos continúan, el foco está puesto en el ataque nocturno, una apuesta decisiva para intentar frenar el avance del fuego en una zona donde la vegetación seca y las ráfagas de viento complican cada minuto de trabajo.

Loncopué: dos incendios avanzan a ambos lados de la Ruta 21

La situación también es crítica en las cercanías de Loncopué, donde los incendios en las zonas de Ranquilón y El Escorial avanzan a ambos lados de la ruta provincial 21, generando preocupación por la cercanía al corredor vial.

En este sector se trabaja con una estrategia conjunta con la Federación de Bomberos Voluntarios, que aportó 25 efectivos que comenzarán a operar desde la mañana del jueves.

Medios aéreos y condiciones climáticas

Durante la mañana del miércoles, dos aviones hidrantes y un helicóptero realizarán a primera hora del jueves descargas aéreas primero sobre El Cholar y luego se desplazarán hacia Loncopué, dependiendo de la visibilidad y el comportamiento del viento, factores clave que podrían modificar el plan de vuelo sobre la marcha.

La Secretaría solicitó a la población no circular por las áreas comprometidas y seguir todas las indicaciones del personal de emergencia, ya que la presencia de civiles puede entorpecer las tareas de combate y aumentar los riesgos.