Lanús cayó como local ante Tigre 1 a 0 en La Fortaleza y quedó eliminado de los playoffs del Torneo Clausura 2025 que por los cuartos de final completó su última llave con el Matador visitando a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

El flamente campeón de la Copa Sudamericana creo mucho más en ofensiva que su rival en la primera parte, pero la falta de justeza lo privó de marcar la diferencia.

A Tigre le costó encontrarle el ritmo de juego a un mediocampo granate que pasa por un gran momento y en base a dinámica no respetar posiciones pisa el área rival con mucha gente.

Sin embargo, en una mala salida, Carrera vio la tarjeta amarilla muy pronto y quedó condicionado en el equipo que dirige Mauricio Pellegrino, quien decidió arrancar con el mismo equipo titular que saltó en Paraguay a jugar el partido decisivo de la Sudamericana contra el Atlético Mineiro.

Ofensivamente hizo realmente muy poco el Matador para justificar la victoria, pero acertó en el amanecer del complemento y luego se defendió bien.

A los 3 minutos del segundo tiempo, David Romero, puso la punta del pie para desviar un remate suave de Ignacio Russo, tomando el rebote en un despeje del tiro de esquina por parte de la defensa local. Mérito a la ofensiva por su intuición y la repentización ante la mínima situación.

Cuando falló individualmente, fue su arquero Felipe Zenobio a los 16 del complemento, al visitante lo salvó el VAR que fue quien vio la mano de Rodrigo Castillo en una disputa área luego de un rebote.

Con casi nada, Tigre se quedó con todo y ahora será rival de Racing en Avellaneda. Deberá tomar nota Gustavo Costas que tendrá un rival que no necesita muchas jugadas para llegar al gol y con apenas uno en contra, en esta instancia, se le puede terminar la temporada a cualquiera, incluso al flamante campeón de la Copa Sudamericana.

Acciones del segundo tiempo

16 Minutos del ST. Gol anulado a Lanús por mano de Castillo. La jugada fue revisada por el VAR. Se observa que el balón le da en el brazo al delantero cuando disputa el mismo con el arquero Zenobio.

14 Minutos del ST. La primera peligrosa como para llegar al empate por parte de Lanús. Cabezazo de Marcich ingresando por el segundo palo, a las manos de Zenobio.

3 Minutos del ST. Gol de Tigre, Romero. En segunda jugada de tiro de esquina. Salió el rechazo defensivo y en el rebote, en lugar de terminar la jugada, el delantero visitante Russo volvió a meter la pelota contra el área del local. A la pasada, el pie de Romero desvió y sorprendió al arquero Losada.

22:36 Comenzó el segundo tiempo

Acciones del primer tiempo

23 Minutos. Lanús es muy superior a Tigre, pero no puede abrir el marcador. Predominio de los locales en mitad de cancha y buenos minutos de Salvio jugando por la derecha.

7 Minutos. Buena llegada del dueño de casa por la derecha. Llegó Carrera al área por la derecha y sacó un potente remate al primer palo que salió apenas alto.

21:32 Comenzó el partido.

Síntesis

Lanús 0: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, José Canale, Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Ramiro Carrera, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Franco Watson; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Tigre 1: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Tomás Cardona, Ramón Arias, Federico Álvarez; Elias Cabrera, Julián López, Gonzalo Piñeiro, Sebastián Medina; David Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Gol: ST 3’ Romero (T).

Cambios: ST 15’ Dylan Aquino por Watson (L) y Armando Méndez por Pérez (L); 16’ Bruno Leyes por Piñeiro (T) y Jabes Saralegui por Cabrera (T), 27’ Alan Barrionuevo por Soto (T), 32' Walter Bou por Watson (L), 37’ Simón Rivero por Medina (T), Jalil Elías por Romero (T), 38’ Alexis Segovia por Salvio (L).

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez.

La previa

El local llega con el ánimo en alto tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana al vencer en definición por penales al Atlético Mineiro de Brasil, en un partido que terminó 0 a 0 y en el que el arquero Nahuel Losada fue protagonista fundamental.

En el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se posicionó segundo en el Grupo B, con 30 puntos, apenas uno menos que Rosario Central, líder de la zona.

Por su parte, Tigre tuvo una campaña irregular en la primera fase, sumando 22 puntos en 16 fechas, lo que le permitió alcanzar la séptima plaza y acceder a los playoffs, aunque enfrentará un desafío complicado ante un Lanús en buen momento.

El ganador de este duelo accederá a los cuartos de final, donde lo espera Racing Club. El conjunto de Avellaneda logró un emocionante triunfo por 3 a 2 frente a River Plate, con un gol decisivo en el último minuto de Gastón Martirena.

Hora: 21.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez