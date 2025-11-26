La Liga Profesional de Fútbol anunció en sus cuentas oficiales los días y horarios para los partidos de cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Entre los duelos más destacados, está la presentación de Boca que tendrá como rival a Argentinos Juniors en La Bombonera. El Xeneize irá el domingo desde las 18:30 ante el Bicho de La Paternal, el plato fuerte del fin de semana.

Las llaves de de cuartos de final dará inicio el sábado en Santiago del Estero, con Central Córdoba recibiendo a Estudiantes de La Plata desde las 21.30. El Pincha sale a cancha después del famoso pasillo de espaldas a Rosario Central y todo lo que esto desencadenó en la semana. Ojos atentos a la actuación del árbitro que sea designado.

Estudiantes dio el golpe en Rosario, y ahora va a Santiago del Estero

El lunes se cerrarán las llaves con doble juego. A las 17, Barracas Central recibe a Gimnasia. El Guapo viene de superar en octavos a Deportivo Riestra tras ir al tiempo extra, mientras que el Lobo dio la sorpresa en Santa Fe dejando en el camino a Unión.

Por su parte, Racing cerrará la fase de cuartos recibiendo, en el Cilindro de Avellaneda, a Tigre que eliminó a Lanús en La Fortaleza. A pesar de ser un día laboral, el cruce dará inicio a las 21.30.



Los cruces de cuartos de final

Sábado 29 de noviembre

21.30 | Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A)

Domingo 30 de noviembre

18.30 | Boca (1A) – Argentinos (5B)

Lunes 1 de diciembre

17.00 | Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B)

21.30 | Racing (3A) – Tigre (7A)