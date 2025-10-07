España ganó con lo justo y ya está entre los ocho mejores del Mundial Sub 20

España dio otro paso firme en el Mundial Sub 20 de Chile. Con un juego práctico y un toque de eficacia, la selección ibérica superó 1 a 0 a Ucrania y selló su pasaje a los cuartos de final del certamen juvenil.

El único gol del encuentro lo convirtió Pablo García, mediocampista del Real Betis, a los 24 minutos del primer tiempo. El volante aprovechó una jugada preparada tras un tiro de esquina y definió dentro del área para decretar la mínima diferencia que, a la postre, resultó suficiente.

El conjunto dirigido por Santi Denia fue dueño de la pelota durante gran parte del partido, aunque sin profundidad. Ucrania, por su parte, mostró orden pero careció de peso ofensivo para incomodar al arquero español.

En el complemento, los ucranianos adelantaron líneas en busca del empate, pero España se mantuvo firme, manejó los tiempos y cerró un triunfo trabajado, que lo deja entre los ocho mejores del torneo.

Ahora, La Roja juvenil espera por su rival en cuartos, que saldrá del cruce entre Colombia y Sudáfrica, mientras sigue soñando con volver a gritar campeón en la categoría.

Síntesis:

Mundial Sub 20 – Octavos de final

Ucrania 0 – España 1

Estadio: Elías Figueroa (Chile)

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Gol: 24m PT Pablo García (E).