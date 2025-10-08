Los clubes del fútbol argentino despidieron a Miguel Ángel Russo

A los 69 años de edad, falleció Miguel Ángel Russo, persona destacada del fútbol argentino con paso por diferentes instituciones donde en cada una dejó una huella.

Su última aparición fue en el empate en 2 ante Central Córdoba en La Bombonera el 21 de septiembre, horas después fue internado, y una vez dado de alta, no volvió a los entrenamientos quedando en reposo. El cáncer en la vejiga fue el punto detonante de su salud, detectado en el 2017 cuando dirigía en Colombia. Aun así, nunca dejó de sentir “El aroma de Césped”, siendo Boca su punto final.

Ante la noticia, los clubes locales expresaron sus condolencias, principalmente los lugares donde dejó una huella. Boca dio la noticia acompañado con la frase “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!

Por su parte, Rosario Central también lo despidió. En el club Canalla logró un ascenso y título de Nacional B, además una Copa de la Liga Profesional. “Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central”.

En Colombia también dejó su huella, Millonario volvió a salir campeón bajo su dirección técnica, logrando dos coronas. El club se despidió con varia fotos, entre ella un emotivo video “¡Gracias Eternas Miguel!

Vélez, club donde consiguió su primer título en primera división en el 2005, realizó un posteo con imágenes recordando aquella coronación. "Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, dónde condujo al Fortín al título del Clausura 2005".

Lanús, primera institución donde dio sus pasos como DT, también lo recodó con sus logros de ascenso y título en el Nacional B, “Vivirás para toda la eternidad en cada corazón que late por el Club Atlético Lanús. Miguel Ángel Russo”

El único amor dentro del campo de juego se llamó Estudiantes de La Plata, “Hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución” puso el pincha.

La Asociación del Fútbol Argentino también expresó su dolor por la pérdida del DT, que pasó por una gran cantidad de equipos en este país.