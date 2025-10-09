Fractura y adiós al Mundial: dura lesión de Montoro que golpea a la Sub-20

La victoria por 4-0 de la Selección Argentina Sub-20 sobre Nigeria en los octavos de final del Mundial juvenil disputado en Chile quedó opacada por una noticia preocupante: Álvaro Montoro sufrió una grave lesión que lo deja fuera del torneo.

El mediocampista se retiró del campo con claros gestos de dolor tras un fuerte choque durante la primera mitad del encuentro. Según relató el propio jugador al llegar al banco, sintió un fuerte “ruido” proveniente de su hombro derecho. Los estudios médicos confirmaron que se trataba de una fractura en la clavícula derecha.

Montoro intentó reincorporarse tras el golpe, pero minutos después debió ser reemplazado por Gianluca Prestianni. Las lágrimas del joven futbolista reflejaron la impotencia y la tristeza de tener que despedirse anticipadamente del Mundial.

A pesar de la lesión, la Albiceleste siguió firme en la cancha y selló la clasificación a cuartos de final con un contundente 4-0 ante Nigeria, pero la baja de Montoro representa un duro golpe para el equipo y su entrenador, que perderán a uno de los pilares del mediocampo en lo que resta del torneo.