Mundial Sub 20: Argentina goleó a Nigeria y va por México

La Selección Argentina Sub 20 le ganó 4 a 0 a Nigeria. Tras un primer tiempo donde mostró autoridad y contundencia, el equipo de Diego Placente abrió el marcador al minuto de juego con un tanto de Alejo Sarco, goleador del campeonato, y amplió la diferencia a los 23 con un golazo de tiro libre de Maher Carrizo, que colgó la pelota en el ángulo desde la medialuna. Argentina, firme y efectiva, da un paso firme hacia los cuartos de final.

Durante el complemento, el actual jugador de Vélez volvió a marcar. Tras una gran jugada, Mateo Silvetti, surgido de Newell's que ahora es compañero de Lionel Messi en Inter Miami puso el 4-0 en el partido de octavos de final.

A lo Messi, Silvetti marcó el cuarto de Argentina:

Maher Carrizo corrió en soledad para poner el 3-0:

De tiro libre, Carrizo estiró la ventaja:

Argentina pegó de entrada y marcó el camino con el tanto de Sarco al minuto de juego:

El conjunto dirigido por Diego Placente llega al encuentro luego de haber realizado una primera fase perfecta, donde lideró el Grupo D con puntaje ideal tras superar Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), y fue junto a Japón una de las dos selecciones que ganaron todos sus partidos.

En cuartos de final, los dirigidos por Placente enfrentarán a México que también goleó. En este caso, le ganaron 4 a 1 al anfitrión, Chile. El partido será el sábado 11 a partir de las 20.

Probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.

Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Chile).

Árbitro: Maurizio Mariani.