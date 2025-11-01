Se juega una nueva doble fecha de la Liga Nacional de básquet en el Estadio Ruca Che, desde las 18, Independiente y Biguá recibirá a Ferrocarril Oeste y Unión Florida, en una doble fecha que invertirá rivales y horarios para el domingo.

En primer turno de la jornada del sábado, Independiente se enfrenta a Ferro, mientras que 21 será el turno de las Bigualas ante Unión Florida.

Las rojas estuvieron cerca de dar la sorpresa el miércoles , pero un flojo tercer cuarto defensivo (16-33) terminó por inclinar la balanza en favor de El Talar por 78-67, en un cruce con un reparto ofensivo equilibrado entre varias jugadoras: Victoria Canales (13 puntos), Laila Raviolo (13), Julieta Tell (11) y Josefina Cortés (10).

Por su parte el elenco de Buenos Aires atraviesa un buen presente colectivo luego de conseguir dos victorias consecutivas ante Lanús, ambas de trámite parejo pero con solidez en los momentos clave. La más reciente fue en casa por 69-59, apoyado en un gran primer cuarto que le permitió establecer la diferencia y administrar la ventaja. Las principales anotadoras fueron Dalma Piri (14 puntos), Florencia Fernández (11) y Abril Romagnoli (11).

Independiente casi da la sorpesa el miercoles y busca reponerse en esta doble jornada

Posteriormente desde las 21, Las bigualas buscarán volver a la victoria. El equipo de Rubén Jaime no logró sostener su ritmo ante uno de los líderes de la Conferencia y perdió ante El Talar por 65-53, en su única presentación de la semana. La baja efectividad en triples (3/27) condicionó sus intentos de remontada, pese a las destacadas actuaciones de Agustina García (21 puntos) y Agustina Jourdheuil (13).

Por otro lado la visita llega mostrando su mejor versión colectiva, Florida se impuso con autoridad ante Rocamora por 82 a 56 y en una noche donde el dominio fue sostenido de principio a fin. La figura fue Sol Depetris, quien brilló con 22 puntos y 4 triples, bien secundada por Alejandra Alonso (12) y Munay Martínez (10).

EL domingo se repetirán los equipos pero invirtiendo rivales, desde las 18 será el turno de Biguá ante Ferro, mientras que Independiente cierra la jornada 21 ante Unión Florida.