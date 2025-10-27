Liga Nacional de básquet, sigue la acción para los equipos de Neuquén

Continúa la acción de la Liga Nacional Femenina de Básquet, durante toda la semana, los equipos neuquinos Independiente y Biguá, tendrán diferentes encuentros tanto de local como de visitante. Las rojas juegan en Entre Ríos y luego se mudan al Ruca che donde afrontará cinco cotejos seguidos como local.

La seguidillas de partidos siguen en la conferencia sur, Independiente abre la semana visitando hoy 20.30hs a Rocamora. Las Rojas llegan luego de un buen triunfo de local ante Berazategui como local en el Ruca Che, quedando con una racha de 2 triunfos y 5 derrotas. En frente estará el elenco el equipo de Entre Ríos, quien ganó los tres de local, pero cayó en tres oportunidades fuera.

Para el equipo de Remolina, la semana sigue rápidamente porque el miércoles se presenta en el Ruca Che ante El Talar 20hs, elenco con aspiraciones a pelear el título.

Biguá se presenta el martes en el Ruca Che

Por otro lado El Biguá, se mantiene de local luego de caer ante Obras, pero dejar su segundo triunfo en casa ante Berazategui, quedando con racha de 2-4. El martes 28 recibirán a El Talar, que cosecha 5 triunfos y una derrota en el inicio de la temporada, apenas un juego por debajo de obras. El cotejo será en el Ruca che 20hs.

Para ambos equipos, el fin de semana volverán a tener acción, ya que jugarán nuevamente en la “Casa de la gente” frente a Ferro, y Unión Florida.

La Liga nacional de básquet femenina tiene dos torneos en la temporada, el primero será en formato conferencias Sur y norte, donde clasificarán a playoffs. En la segunda mitad, y el inicio del 2026, el clausura tendrá la disputa de todos contra todos, donde los equipos del norte y del sur se unen en la misma tabla.