Liga Nacional, El Talar doblegó a Biguá en el Ruca Che

En juego el Torneo Apertura de la Liga Nacional Femenina. Biguá tuvo un duro traspié de local en el Estadio Ruca Che cayendo ante El Talar por 65-53, en un juego donde estuvo siempre por detrás del elenco de Buenos Aires. Esta noche desde las 20hs, habrá acción nuevamente en la “casa de la gente” donde se presenta Independiente.

Dominio del equipo líder de la Conferencia sur de principio a fin. Las comandadas por Santiago Fieiras tomaron el mando desde el inicio y no pasaron sobresaltos ante un elenco neuquino errático. Los parciales fueron de 24-13 y al descanso 39-24.

En la segunda mitad el trámite no cambió tanto, la visita supo hasta sacar diferencia de 24 y cerrar de gran forma rotando el banco y dándole descanso a sus iniciales de cara al duelo de hoy 20hs ante Independiente.

Luciana Delabarba fue la jugadora más importante para el visitante (24 de valoración) con 16 puntos, mientras que Agustina García para el local (27 de valoración) con 21 puntos.

Ahora será el turno de Independiente, que llega al cotejo luego de una ajustada derrota ante Tomás Rocamora en Entre Ríos.