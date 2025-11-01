Aldosivi revivió. En una tarde decisiva en el José María Minella, el Tiburón se impuso 3-1 ante Independiente Rivadavia y metió presión en la lucha más dramática del fútbol argentino: la del descenso. Con dos cabezazos certeros y un golazo para cerrar el marcador, el conjunto marplatense consiguió tres puntos vitales que lo mantienen con vida en la pelea por la permanencia.

Ahora, entre el último equipo que se estaría salvando y el primero que caería, hay apenas cuatro puntos de diferencia: siete equipos respirando el mismo aire caliente del fondo.

Por los promedios, Aldosivi (0.900) logró salir del último lugar, dejando allí a San Martín de San Juan (0.897), que todavía debe jugar su clásico ante Godoy Cruz, otro de los comprometidos. Un poco más arriba aparecen Sarmiento (1.000), Gimnasia (1.099), Banfield (1.126) y Central Córdoba (1.162), todos mirando de reojo cada resultado que se da en esta recta final del Torneo Clausura.

En la tabla anual, la situación está todavía más ajustada. Aldosivi, Godoy Cruz y Talleres comparten la línea de los 27 puntos, mientras que Gimnasia los sigue de cerca con 29. Apenas por encima se ubican Newell’s y Sarmiento con 30, y más arriba, aunque sin margen de error, Banfield y Atlético Tucumán con 31.

La victoria del Tiburón, más allá de los tres puntos, tuvo sabor a esperanza. El equipo marplatense aprovechó el desconcierto de una Lepra mendocina con la cabeza puesta en la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, y le dio un nuevo sacudón a un campeonato que no perdona distracciones.