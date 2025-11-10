Después de la victoria 2-0 de Boca en el Superclásico, un familiar de uno de los referentes del Xeneize le dio rienda suelta a la ilusión del hincha sobre un tema recurrente en los últimos meses: Daniel Paredes, el padre de Leandro, habló de una eventual llegada de Paulo Dybala en 2026 para unirse a su hijo.

A pesar de que no trascendió ninguna información al respecto en los últimos días, el padre del propio capitán azul y oro decidió salir a contar públicamente acerca de esta posibilidad."Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca", expresó en un reportaje que brindó en el medio partidario Cadena Xeneize.

El padre del volante campeón del mundo con la selección argentina indicó haber escuchado una charla en donde la Joya, que cursa su último año de contrato en Roma, habría transmitido esa decisión: “Yo escuché una conversación y Paulo dijo que venía”, comentó, y se animó a reforzar la idea de un reencuentro en cancha con su hijo: “Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena (NdeR: Dybala está esperando una hija con su pareja Oriana Sabatini) va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá jugar en la Bombonera".

La amistad entre Dybala y Paredes es de larga data y se inició cuando ambos compartieron vestuario en la Roma y la Selección Argentina. El propio delantero reconoció públicamente su simpatía por Boca en el pasado. En la presente temporada con la Loba, el cordobés solamente disputó 9 partidos oficiales debido a distintas lesiones musculares que lo afectaron.