La victoria de Boca ante River en un nuevo Superclásico del fútbol argentino volvió a tener a Miguel Merentiel como protagonista. El uruguayo volvió a marcarle al Millonario y selló la victoria del Xeneize en un encuentro clave que terminó otorgándole a su equipo la clasificación a la Copa Libertadores.

En su sexto partido contra River con la camiseta azul y amarilla, es el cuarto gol que la Bestia consigue marcarle al clásico rival. Venía de anotarle en la derrota 2-1 del último Superclásico, pero esta vez volvió a ser para una victoria, como en los playoffs del 2024 donde Boca ganó por 3-2 en Córdoba. Merentiel aprovechó la gran jugada de Exequiel Zeballos, que desbordó por la banda izquierda y envió un pase preciso al corazón del área para que el charrúa la empujara y pusiera cifras definitivas.

Con su caracteristica euforia, la Bestia celebró un nuevo gol que significó además su tanto número 48 jugando para Boca en 139 partidos. Es, además, el quinto gol que le marca a River en su carrera, ya que le había anotado una vez con la camiseta de Defensa y Justicia. En esta ocasión, el uruguayo metió doble festejo: triunfo y clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.