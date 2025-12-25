¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 25 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Una navidad especial para Manu Ginóbili, se cumplen 11 años de su partido mil en la NBA

El máximo ídolo del básquet argentino logró la marca en el 2014 con la camiseta de los San Antonio Spurs.

Por Redacción

Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 17:59
Mano cumplió 1000 en la navidad del 1014

Un 25 de diciembre pero del 2014, Emanuel Ginóbili alcanzó una marca histórica en la NBA: disputó su partido número 1.000 en la liga más competitiva del mundo y con la camiseta de los San Antonio Spurs, la franquicia en la que construyó una carrera legendaria y dejó una huella imborrable.

Estuvo más de una década en la NBA, donde siempre defendiendo los colores de los Spurs, franquicia donde consiguió cuatro campeonatos (2003, 2005, 2007 y 2014), el escolta de Bahía Blanca alcanzó el gran número de partidos en el duelo ante Oklahoma, que terminó con victoria para los Thurder por 114 a 106.

En dicho juego, Ginobili jugó 25 minutos, aportó 11 puntos, 13 asistencias y agarró 7 rebotes. en dicha temporada, los Spurs venían de ser campeones, y cuarto anillo de la NBA para el argentino, tras superar a Miami Heat.  en el 14-15, la corona quedó para los Golden State. 

A lo largo de esos 1000 partidos, Manu se consolidó como uno de los jugadores más influyentes surgidos fuera de Estados Unidos. Sexto Hombre del Año en 2008 y dos veces All-Star, su impacto trascendió las estadísticas y fue clave para el éxito sostenido del equipo texano.

A 11 años, el logro de Ginóbili sigue siendo un motivo de orgullo para el básquet argentino. Su carrera en la NBA no solo rompió barreras, sino que abrió el camino para generaciones posteriores y lo confirmó como uno de los grandes íconos del deporte nacional.

