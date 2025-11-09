Boca derrotó a River en La Bombonera 2 a 0 por la 15ª y penúltima fecha de la fase regular en el Torneo Clausura 2025, asegurándose de esta manera su presencia en fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, junto a Rosario Central por tabla anual, Platense por ser campeón del Apertura e Independiente Rivadavia de Mendoza que alzó la Copa Argentina.

Más allá que ahora, los dirigidos por Claudio Úbeda irán por el campeonato, el primer objetivo está asegurado mientras que su clásico rival deberán esperar los resultados del lunes entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, además del de Riestra contra Independiente en el Bajo Flores.

Es que el Millonario se quedó con 52 unidades, una más que el Bicho y el Malevo que en caso de ganar llegarán a la última cita con ventaja.

Si ese camino se cierra para los dirigidos por Marcelo Gallardo, el único ticket posible será dar la vuelta olímpica en el ámbito doméstico, algo que a esta altura sueña a misión imposible más allá de su casi segura presencia en Playoffs.

Racha temeraria

River acumuló su octava derrota en los últimos 11 partidos, novena si se contempla la eliminación por penales contra Independiente Rivadavia en la Copa Argentina.

Marcelo Gallardo no encuentra la fórmula y en La Bombonera la pasó muy mal.

Pero además, en el Monumental cayó consecutivamente con Riestra, Sarmiento y Gimnasia y Esgrima La Plata y el técnico sigue cambiando sin obtener resultados. En el Súperclasico perdió por lesión a Maximiliano Meza, Sebastián Driussi demostró no estará totalmente recuperado y atención a Gonzalo Montiel que se resintió de la rodilla.

Del otro lado, un Boca en alza en los números y que contra River además jugó un muy buen segundo tiempo. No sólo se metió en la Libertadores, sino en los playoffs del Clausura donde matemáticamente ya lo confirmó y ahora lidera la zona A, dos puntos por delante de Unión de Santa Fe.

River también tiene la expectativa de que Central o Boca ganan el Clausura y así también incrementar con una plaza extra la nómina para la Libertadores.