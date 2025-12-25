En su búsqueda incansable de refuerzos, River afronta un cambio de planes en cuanto a la zona de ataque. Luego de que se complicara cerrar el pase de Santino Andino, ahora la principal opción pasó a ser Tadeo Allende, compañero de Lionel Messi en Inter Miami y factor importante en la consagración de Las Garzas en la última MLS.

En los últimos días la operación de un Andino que parecía muy cerca se complicó y está al borde de caerse por el principal motivo de que el jugador decidió decidió dejar a Hernán Berman, agente de Marcelo Gallardo y con una muy pesada injerencia en el entorno de River, para pasar a ser asesorado por una agencia internacional que busca posicionarlo en Europa. De esta manera, el joven mendocino que fue una de las figuras del Godoy Cruz que perdió la categoría apunta a ser transferido a Europa y tendría el interés del Como de Italia, que está dispuesto a desembolsar cerca de 7 millones de dólares.

Ante este panorama, Gallardo volvió a poner el foco en un plan B que había perdido fuerza hace días pero vuelve a los primeros planos. Allende, que está a préstamo en el Inter Miami y su pase pertenece al Celta de Vigo, se convirtió en principal objetivo del ataque. No obstante, la idea inicial de lograr un préstamo con opción de compra, modalidad de negociación impulsada por el presidente Stefano Di Carlo, no sería viable y River ofertó al club español una cifra que no trascendió por el 50% de su ficha. Lo que sí se sabe es que el número sería inferior a los 6 millones de euros que el elenco de Galicia pretende por el cordobés de 26 años.

Allende marcó 9 goles en Playoffs y fue clave en el título del Inter Miami de Messi. (Foto: X @InterMiami)

Allende, importante en la consagración del Inter Miami, y que en su periplo de un casi un año a préstamo que vence en enero próximo anotó 24 goles en 54 partidos, Tras un paso poco fructífero por el Celta de Vigo en España, su carrera volvió a tomar impulso en 2025 y desde Núñez lo han transformado en prioridad para el ataque en 2026.