En el primer partido del lunes, Gimnasia (LP) y Vélez se enfrentarán este lunes a las 17 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la 15° del Torneo Clausura 2025. El Lobo necesitaba un triunfo para salvarse del descenso sin depender de nadie antes de comenzar la fecha, pero los resultados de ayer le jugaron a favor y mantuvo su lugar en máxima categoría antes de su encuentro de hoy. Por su parte, el Fortín ya está en octavos pero busca la victoria para culminar en los primeros puestos de la Zona B. El encuentro es transmisión de ESPN Premium.

Luego de lograr un histórico triunfo frente a River en el Monumental, algo que no conseguía desde 2005, Gimnasia pudo sacar una buena diferencia de puntos con sus competidores de la zona baja y, con la victoria de Sarmiento, aseguró su permanencia. Actualmente, el Lobo tiene 32 unidades en la tabla anual, está salvado y en condiciones de meterse en octavos si hoy suma de a tres. No obstante, lo que permanece en el conjunto platense es su crisis institucional: la dirigencia le debe varios meses al plantel profesional y los jugadores decidieron no entrenar el viernes ni el sábado.

Por su parte, el Fortín viene de caer 1-0 con Talleres de Córdoba como local, marcha cuarto en la tabla de la Zona B con 25 unidades y necesita ganar en La Plata para seguir escalando puestos pensando en los mano a mano de playoffs, instancia a la que se clasificó hace dos fechas. En la tabla anual suma 39 puntos y su clasificación a Copa Sudamericana es prácticamente imposible, por lo que la única chance real de jugar torneos internacionales en 2026 sería ganar el Torneo Clausura para meterse en la próxima Libertadores.

Probables Formaciones

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: Juan Carmelo Zerillo