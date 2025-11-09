En el último turno del domingo, Tigre le gana por 1-0 a Estudiantes de La Plata en Victoria, por la fecha 15 del Torneo Clausura y pone un pie en los octavos de final. El Matador se puso arriba promediando el primer tiempo gracias al gol de Elías Cabrera y suma de a tres ante un Pincha que busca reencontrarse con el triunfo luego de caer ante Boca en el Estadio de UNO.

Cabrera abrió la cuenta

Una gran jugada de contraataque del local agarró sorprendido a Estudiantes y estableció la ventaja para Tigre en su estadio. Ignacio Russo recibió por izquierda, la metió al medio para Sebastián Medina y éste llegó con lo justo a meter el centro atrás. David Romero, con mucha inteligencia, se dio vuelta y cortinó a su marcador para que Elías Cabrera, que llegaba desde atrás, pudiera rematar de frente y poner el 1-0 para el Matador.

Carrillo vio la roja

A poco del cierre de la primera parte, Estudiantes se complicó aún más el encuentro luego de la reacción del experimentado delantero contra Joaquín Laso. Luego de un forcejeo con el central de Tigre, el '9' hizo un movimiento como para sacárselo de encima que tuvo incluido un golpe. El árbitro Daniel Zamora recibió el llamado del VAR y, después de revisar la acción, le mostró la roja a Carrillo.

Formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona y Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Piñeiro, Jalil Elías y Sebastián Medina; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Alexis Castro y Santiago Ascacibar, Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: José Dellagiovanna.

Árbitro: Daniel Zamora.

La previa

Estudiantes no solo necesita sumar de a tres para asegurarse su lugar en los playoffs definitorios, sino también para llegar a la última fecha con la ilusión intacta de meterse en la Copa Sudamericana del próximo año. El equipo de Eduardo Domínguez viene de capa caída tras la derrota ante Boca hace una semana en el Estadio UNO y el duelo de hoy se presenta como el último tren para acortar distancias de los equipos que clasifican a la Sudamericana.

Por el lado del Matador, llega como el último equipo que está ingresando, de momento, a la mencionada y está clasificando a la próxima ronda del torneo por diferencia de gol en la Zona A. Una victoria lo dejaría al borde de meterse en octavos en el Torneo Clausura y encaminaría también su entrada a la competencia internacional.