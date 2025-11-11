¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 11 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Otro capítulo de Ricky

Otra polémica de Ricardo Centurión por una supuesta agresión al árbitro

Ricky volvió a quedar en el centro de la escena: tras la derrota de Oriente Petrolero, el árbitro lo denunció por insultos y un presunto golpe a la cara.

Por Marcelo Figueroa
Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 18:30
Centurión volvió a quedar en el centro de la polémica: lo acusan de agredir al árbitro tras su expulsión en el fútbol boliviano.

Ricardo Centurión volvió a ser noticia, y no precisamente por su fútbol. El mediapunta argentino, actual jugador de Oriente Petrolero, quedó envuelto en una nueva polémica tras ser acusado de agredir a un árbitro durante la dura derrota 6-0 de su equipo ante GV San José, por la Copa de Bolivia.

El incidente se produjo el pasado 26 de octubre en Oruro, cuando Centurión fue expulsado por protestar una decisión del juez Herlan Salazar. Según las imágenes difundidas por el programa Fulveros, el exjugador de Racing, Boca y Vélez se le fue encima al árbitro, lo tomó del brazo, amagó con darle un cabezazo y lo insultó antes de ser contenido por sus propios compañeros.

La escena se volvió viral en las redes y encendió la polémica en el fútbol boliviano. El Tribunal de Disciplina de la FBF abrió un expediente disciplinario y el informe arbitral señala que Centurión incluso habría golpeado al juez en el rostro y pateado su rodilla tras la expulsión. El organismo pidió una investigación complementaria para determinar la gravedad de los hechos.

Desde su llegada a Oriente Petrolero, el argentino de 32 años disputó 28 partidos, marcó 8 goles y dio 4 asistencias, aunque también acumula dos expulsiones. Sin embargo, los episodios extrafutbolísticos vuelven a ensombrecer su carrera: semanas atrás, fue captado usando un cigarrillo electrónico en una tribuna durante un partido de su propio equipo.

Mientras Oriente Petrolero atraviesa una crisis deportiva, Ricky Centurión suma otro capítulo a una lista que lo persigue dentro y fuera de la cancha. El fútbol boliviano, por su parte, debate qué sanción podría recibir uno de los nombres más polémicos del torneo.

