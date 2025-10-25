De las canchas de Cipolletti a la definición de la Copa Argentina: la historia de Centurión y Amarfil

Ezequiel Centurión y Franco Amarfil hacen historia en Independiente Rivadavia de Mendoza, los cipoleños forman parte del equipo conducido por Alfredo Berti que ahora irán por la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors después de eliminar nada menos que al River de Marcelo Gallardo en el interminable partido disputado en Córdoba.

Los dos cipoleños llegaron a la institución de Cuyo de diferentes maneras, el arquero a préstamo desde el Millonario, donde completó su etapa formativa y el mediocampista después de brillar en el Federal A con el Albinegro, ser una pieza fundamental del último Chicago con pretensiones de ascenso en la Primera Nacional, pero con un punto en común: son vecinos.

Las historias de ambos se entrecruzan este año en Mendoza. El 1 formó parte hasta del plantel de Marcelo Galllardo que dio la vuelta olímpica en Madrid contra Boca como tercer arquero, pero en búsqueda de minutos aceptó el reto de emigrar a otro equipo de la Liga Profesional, luego de haber aceptado también el reto de defender el arco de Estudiantes de Caseros en el ascenso.

En la madrugada del viernes, le atajó el primer penal de la serie a los de Núñez contra Miguel Borja, tal vez marcando el fin del ciclo del colombiano en la institución porteña. Pero antes de eso juntó un montón de experiencias en el fútbol regional, por ejemplo debutando en la primera de la Liga Deportiva Confluencia con la camiseta de Fernández Oro a los 15 años de edad, después de dar sus primeros pasos en la escuelita del Club Pillmatun.

Hijo de Rafael Centurión, un ex arquero del ascenso que llegó a Cipo en la década del ´90 y se quedó en la región a formar su familia e inauguró un comercio de venta de ropa deportiva que aún mantiene y que le ha rebasado de clientes para saludarlo en las últimas horas, tanto como en la época de presentaciones en el arco de River.

No todos los días se tiene en la comunidad a un integrante de la primera división de un club tan importante, pero que debió salir para ganar continuidad, formar su carrera deportiva y ahora será protagonista del cruce más trascendente para Independiente Rivadavia.

Resiliencia

Amarfil comenzó jugando a la pelota en la Escuela de Fútbol Los Humildes de Cipolletti. No tardó en llamar la atención de los clubes de la ciudad para sumarlos a sus formativas de la Liga, pero con edad adolescente emigró a San Lorenzo para cumplir su etapa formativa después de superar una de las famosas pruebas con las que sueñan cientos de niños de las provincias argentinas.

El famoso filtro entre la adolescencia y la mayoría de edad, lo dejó libre desde la pensión del Bajo Flores en Buenos Aires y volvió a su casa de las 200 Viviendas con toda la frustración, pero la chance de sumarse a Cipolletti para tratar de convertirse en alternativa en el Federal A.

En silencio, comenzó a entrenar bajo las órdenes de Domingo Perilli, sumó minutos en Liga, se puso a la par física de la primera división Federal y comenzó a destacarse en la tercera categoría del fútbol nacional.

Mediocampista central convertido en interno, Chicago se interesó en él después de una gran temporada 2023 en el Albinegro. En Mataderos fue titular de un equipo protagonista, donde se fue a préstamo como una apuesta y en el momento en que se interesaron por él los equipos de la Liga Profesional, respetó a sus orígenes, renovó contrato con Cipo y partió a la aventura en Independiente de Mendoza nuevamente a préstamo con opción de compra.

Franco Maximiliano Amarfil, mediocampista cipoleño finalista de la Copa Argentina.

En el sorprendente finalista de la Copa Argentina fue titular desde el primer día. El club rionegrino, que mantuvo sus derechos económicos, ahora en diciembre recibirá las mieles económicas de aquella apuesta.

Ahora no es momento de hablar de esas cosas, Amarfil se encuentra enfocado en la posibilidad de gritar campeón nacional junto a su vecino Centurión, con quien mantiene un gran relación y se los puede ver por las calles locales en cada receso y chance de escapar del calendario y viajar a la Patagonia para disfrutar de la familia.