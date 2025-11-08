En las últimas horas se confirmó que el arquero de Independiente Rivadavia de Mendoza, flamante campeón de la Copa Argentina 2025, el cipoleño Ezequiel Centurión, se lesionó el brazo y estará un tiempo importante fuera de las canchas tras confirmarse la gravedad de su situación, entre tanta alegría, casi que no hubo tiempo de pensar en una de las pocas noticias negativas que dejó el título histórico para "La Lepra".

En el medio de los festejos por el título, "Centu" apareció con su brazo enyesado y fue lo que llamó la atención. El guardavallas tuvo que abandonar el partido contra Argentinos Juniors tras la jugada que lo dejó sin tanda de penales, y mientras el plantel festejaba, el ex River Plate, Estudiantes de Buenos Aires, surgido en Cipoilleti se fue a una clínica con el doctor Santiago Roby para los estudios pertinentes.

El cipoleño Centurión, con yeso en su brazo izquierdo. (Gentileza: Sportscenter)

El momento donde se confirma que el rionegrino no puede seguir jugando y es reemplazado.

El parte arrojó que Ezequiel Centurión tiene doble factura en su brazo, una vertical y una horizontal. Primero habrá que realizar una tomografía para definir los pasos a seguir en cuanto a operación, algo que no será posible evitar. Una vez intervenido quirúrgicamente, una de las figuras de Independiente Rivadavia estará entre 75 y 90 días para volver a la competencia.

Tomando como referencia esos plazos, se perderá, del vamos, los últimos dos partidos por el Torneo Clausura 2025 y buena parte del comienzo de la pretemporada. Teniendo en cuenta que el torneo arrancaría a fines de enero, llegaría con lo justo al debut, aunque será cuestión de monitorear la evolución de la lesión.

En medio de los festejos, el golero dejó en claro su deseo de "me encantaría jugar la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia, aunque no depende solo de mí". Su contrato con la entidad cuyana vence el 31 de diciembre de 2025 y debe volver a River Plate, dueño de su pase, con quien tiene vínculo hasta el 2028.