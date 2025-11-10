En otro de los cotejos de la jornada de lunes, Deportivo Riestra recibirá a Independiente en el estadio Guillermo Laza desde las 19, en el marco de la 15° fecha del Torneo Clausura 2025. El Malevo sigue con el sueño intacto de entrar al Repechaje de la próxima Copa Libertadores y buscará extender su invicto de local para acercarse a River ante un Rojo que quedó sin chances de meterse en octavos de final pero buscará seguir ganando con el objetivo de meterse a Copa Sudamericana. El cotejo será transmisión de TNT Sports Premium.

Independiente no pudo remontar el mal panorama de este semestre y quedó eliminado luego de la victoria de Sarmiento anoche. El equipo de Gustavo Quinteros logró un repunte goleando 3-0 a Platense y Atlético Tucumán, rompiendo la racha sin victorias que lo sumió en una gran crisis futbolística. A pesar de la imposibilidad de pasar a octavos, el Rojo todavía tiene chances de meterse a la Copa Sudamericana: para cumplir ese objetivo debe ganar los dos partidos que le quedan y esperar otros de resultados.

Fundamentalmente, el conjunto de Avellaneda necesita que Huracán no le gane a Barracas Central en un duelo rivales directos en la tabla anual. Además, el Rojo necesita sí o sí que Lanús se consagre campeón de la Copa Sudamericana, ya que ese escenario liberaría un cupo adicional para la competencia continental.

Por el lado del Malevo, que ya tiene asegurada su presencia en los playoffs, buscará sumar puntos para mantener viva la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores por primera vez en su historia. A pesar de haber perdido el invicto contra San Lorenzo, Riestra mantiene un la impresionante marca de 27 partidos sin derrotas en su estadio, donde cosechó 15 victorias y 12 empates desde mayo de 2024. Los dirigidos por Gustavo Benítez están a un punto de River, al que podrían arrebatarle el tercer lugar de la tabla anual ganando hoy.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri y Facundo Miño; Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pablo Monje y Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés y Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Fernando Espinoza.