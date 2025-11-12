El Gran Premio de Brasil estuvo marcado por la controversia desde el inicio tras un choque que dejó fuera de carrera a Gabriel Bortoleto en la primera vuelta. En este contexto, Franco Colapinto cargó con dureza contra Lance Stroll, señalándolo como responsable directo del incidente en el autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

La maniobra en cuestión ocurrió en la curva Bico de Pato, cuando Bortoleto intentaba superar a Stroll por fuera. El canadiense, defendiendo su posición, cerró la trayectoria y el contacto entre ambos autos terminó con el brasileño impactando contra el muro, lo que provocó su abandono. El piloto argentino expresó su enojo y fue contunente: “Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio, y mandó a Gabi contra el muro”.

Además, en plena carrera y tras intentar un nuevo adelantamiento, el piloto argentino manifestó su frustración por radio: “Stroll es un idiota, ¿qué está haciendo?”. Una semana antes, durante el GP de México, Stroll había provocado un trompo de Colapinto tras sacarlo fuera del asfalto en la largada. “Me tiró Stroll al pasto... No sé para dónde mira cuando ve los espejos, siempre hace lo mismo y se hizo un trompo, pero me recuperé rápido”, declaró el pilarense de 22 años tras esa carrera.

Colapinto terminó 15° en el GP de Brasil y buscará cerrar el año puntuando con Alpine por primera vez.

Por su parte, un Bortoleto que venía en ascenso desde el fondo del pelotón fue más mesurado: “Adelanté a dos autos, fueron Lewis (Hamilton) y Colapinto por el exterior de la curva seis. Fue una buena maniobra. Y luego, con Lance, estaba rueda a rueda con él saliendo de la nueve. No hay que señalar a nadie. Creo que era la primera vuelta y yo iba por fuera”, expresó sobre el incidente.

La Fórmula 1 continuará su calendario dentro de dos fines de semana en Las Vegas, Estados Unidos, con la penúltima fecha del año prevista para el domingo 23 de noviembre. Ese evento marcará el cierre de la gira americana antes de que la categoría se traslade a Asia para finalizar la temporada.