Domingo 28 de Diciembre
El basquet femenino de El Biguá tiene ya confirmado el arranque del 2026

El Verde comenzará a entrenar el 3 de enero de cara a la Liga Femenina de Básquet 2025/2026, donde debutará ante Lanús, el 10. Entre el 13 y 16 habrá una clínica con las jugadoras García y Joudheuil. 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 21:06
Las chicas de El Biguá arrancarán una mini-pretemporada el 3 de enero

La próxima temporada de la Liga Femenina de Básquet 2025/2026 está a la vuelta de la esquina, por ese motivo el plantel de primera división de El Biguá arranará el 3 de enero una breve pretemporada y el debut en el torneo será el 10 ante Lanús, un día despúes se medirá con las campeonas del Torneo Apertura 2025, Ferro Carril Oeste, juego que tendrá por escenario el mítico estadio Héctor Etchart emplazado en el porteño barrio de Caballito. 

El 10 de enero será visitante de Lanús en el comienzo del Torneo Clausura 2026

Enero movido

La primera presentación de El Biguá en el torneo Clausura 2026 será ante Lanús, el 10 de enero, y 24 horas más tarde se las verá con Ferro Carril Oeste, que viene de ganar el Final Four del Torneo Apertura 2025. El 15, las ribereñas serán locales en el estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo de la capital neuquina de Unión Florida, el elenco de Vicente López. Un día antes, las del norte del conurbano bonaerense se medirán con Independiente de Neuquén, en el arranque de la gira por la capital provincial.

El 20 y 21 de enero, las Verdes volverán a ser visitantes. Se medirán a dos duros equipos como son, El Talar y Obras Sanitarias, que fueron protagonistas en la primera parte de la temporada.

Campus

A través del departamento de prensa de la institución, se informó que, se realizará un campus de entrenamiento, entre el 13 y 16. Participarán Agustina Jordheuil y Agustina García, que seguirán en el plantel en el 2026, y el staff técnico de la Liga Nacional, comandado por Rubén Jaime.

“Solamente vas a tener que traer tus zapatillas y tus medias, porque con tu inscripción, te aseguras hidratación, fruta y tu camiseta, además de la entrada al primer partido de Liga Nacional Femenina de locales ante Unión Florida”, es la invitación del club para la clínica.

Los cupos son limitados y las inscripciones se pueden realizar en https://forms.gle/iJCJFbPTmwcSZVbM6 o al contacto 299 575-8052.

El flyer que invita a participar del campus a mediados de enero

 

