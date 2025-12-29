Un incendio forestal mantiene en alerta a las autoridades en la región de Junín de los Andes, luego de que este domingo, minutos antes de las 17 horas, se reportara un foco ígneo en la estancia Chacayal, situada a aproximadamente 50 kilómetros de la localidad.

Por lo que se supo, se registró una preocupante ampliación en las últimas horas. Según confirmaron fuentes del operativo, a esa hora el fuego ya había consumido alrededor de 20 hectáreas y se encuentra próximo a una vivienda, lo que elevó el nivel de alerta y obligó a priorizar la protección de bienes y posibles evacuaciones preventivas.

Ante este escenario, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Neuquén dispuso un importante refuerzo aéreo, con el despliegue de tres aviones hidrantes y un helicóptero, que se suman a las tareas que ya se desarrollan en el terreno.

En la zona trabajaron de manera intensa brigadistas de Junín del SPMF, personal de la Brigada del Parque Nacional Lanín y Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, quienes llevan adelante acciones de ataque directo, enfriamiento de sectores críticos y construcción de líneas de defensa para frenar el avance de las llamas.

Hay que destacar que las condiciones meteorológicas complican el operativo. En la región de la Patagonia norte, se registran fuertes vientos y baja humedad relativa, factores que favorecen la propagación del fuego y obligan a un monitoreo constante del comportamiento del incendio.

Desde los organismos de emergencia recomendaron a la población evitar circular por el área afectada y reportar de inmediato cualquier columna de humo a los teléfonos 100 (Bomberos) o al Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

Este foco se suma a otros incendios registrados en las últimas semanas en la región, en un contexto de alta peligrosidad, marcado por sequía prolongada y tormentas eléctricas, que incrementan el riesgo de nuevos focos ígneos.

Las autoridades informaron que se espera un parte oficial actualizado en las próximas horas, a medida que avance el operativo y se evalúe la evolución del incendio.