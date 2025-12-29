La dirigencia de River Plate confirmó que ya tiene fecha confirmada para su arribo a la provincia de Neuquén en el marco de la pretemporada 2026. Según lo previsto, el equipo llegaría el 2 de enero a las 19 y se instalará en San Martín de los Andes, donde permanecerá entre el 3 y el 10 de enero.

En principio se iba a extender su estadía en la ciudad cordillerana neuquina hasta el 18 del primer mes del año. Pero hubo cambio de planes. Ya que se ideó, se proyectó y está cerca de concretarse, que tendrá dos amistosos en enero, previo al inicio del Torneo Apertura 2026, probablemente ante Nacional y Peñarol de Montevideo.

Como parte de la puesta a punto en el país vecino, y para que los jugadores lleguen con cierto ritmo futbolístico al debut con Barracas Central, Marcelo Gallardo pidió acordar al menos partido de este estilo y solo resta confirmarse al ciento por ciento ambos rivales.

Por el momento no hay una fecha exacta estipulada, pero es un hecho que será luego del 10 de enero, día en el que el Millonario dejará San Martín de los Andes luego de una semana de trabajo y viajará a Punta del Este. Ya instalado en suelo charrúa, el primero cotejo informal sería el 11 o el 14 y el segundo el 17 de ese mes, ambos en Maldonado.

Pasando en limpio, el plantel que orienta Marcelo Gallardo volará a la Patagonia el viernes 2 y el sábado 3 de enero comenzaría la parte fuerte de los trabajos y se alojará en el complejo de la ciudad neuquina por solo una semana -y no dos como estaba previsto-, ya que la última etapa la realizará en Punta del Este. Es decir, del 11 hasta el 18, con los amistosos en el medio en la ciudad de Maldonado.