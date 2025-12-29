Un brutal crimen conmociona al partido de La Matanza, donde una mujer fue degollada en plena vía pública durante la madrugada de este domingo. El agresor permanece prófugo y es intensamente buscado por la Justicia.

La víctima fue identificada como Karina Janet Palomino Arotinco, de 44 años, de nacionalidad peruana. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Huergo y Sáenz Peña, en la localidad de Lomas del Mirador, cuando la mujer regresaba a su domicilio tras haber salido a bailar.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, una vecina del barrio, María Isabel Casal, llamó al 911 luego de encontrar a la mujer tendida en el asfalto, con un profundo corte en el cuello y visibles lesiones en el cuerpo. Al llegar al lugar, personal médico constató el fallecimiento de la víctima, quien presentaba heridas cortantes en el cuello y el tórax.

Ante los efectivos policiales, la denunciante relató que escuchó gritos y al salir de su vivienda se encontró con la escena, aunque no logró ver el rostro del atacante, quien escapó rápidamente tras el ataque.

Minutos después arribó al lugar Isaías Américo Cornejo Cancho, pareja de la víctima, quien reconoció el cuerpo. En la escena del crimen, los investigadores hallaron todas las pertenencias de la mujer, entre ellas un teléfono celular Motorola, dinero en efectivo, una tarjeta SUBE y las llaves de su domicilio, lo que llevó a descartar el robo como móvil del homicidio.

Además, una cámara de seguridad registró a las 06:57 de la mañana el momento en que la víctima paseaba a su perro, mientras que detrás de ella se observa al agresor siguiéndola, imágenes que ahora son analizadas por los investigadores para intentar identificar al sospechoso.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo del fiscal Carlos Arribas, titular de la UFI Temática de Homicidios Departamental, quien coordina las tareas para dar con el responsable del ataque.

Por el momento, no se logró identificar al imputado, mientras continúa la búsqueda del hombre señalado como autor de un crimen que volvió a encender las alarmas por la violencia extrema en el conurbano bonaerense.