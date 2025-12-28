Un episodio llamativo sacudió el fin de semana de Adrián “Maravilla” Martínez, goleador de Racing. El complejo deportivo que pertenece al delantero fue víctima de un robo durante la madrugada del domingo, pero la respuesta del futbolista y de los responsables del predio sorprendió tanto como el hecho en sí.

Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, un grupo de jóvenes ingresó al establecimiento entre las 3 y las 4 de la mañana y se llevó distintos elementos utilizados para el funcionamiento cotidiano del lugar. El material permitió identificar con claridad a los responsables y reconstruir parte de su recorrido dentro del complejo, ubicado en el partido de Campana.

Lejos de presentar una denuncia inmediata, desde el predio optaron por una vía poco habitual. A través de la cuenta oficial de Instagram difundieron los videos y publicaron un mensaje directo, apelando al arrepentimiento de los involucrados. “Chicos, lastimosamente ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas, por favor traerlas nuevamente. No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron”, expresaron.

Las imágenes muestran a los jóvenes desplazándose por diferentes sectores del complejo, que cuenta con canchas de fútbol, pádel y espacios comunes. En uno de los registros se observa incluso el ingreso a la cocina a través de una ventana, una secuencia que dejó expuesta la maniobra completa.

El mensaje cerró con una frase tan simple como contundente: “Los esperamos”. Por el momento, la intención es recuperar lo sustraído y evitar que el episodio derive en una causa judicial. Una postura atípica, que volvió a poner a Maravilla Martínez en el centro de la escena, esta vez lejos de los goles y dentro de una historia que mezcló inseguridad, exposición pública y un llamado a la conciencia.