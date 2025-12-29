¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 29 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Lo vio un operador del 911

Secuestraron en Allen una moto robada en Gómez: la detectaron por las cámaras del 911

Una moto robada en J.J. Gómez reapareció en Allen y fue secuestrada en plena noche. El conductor, un joven obrero rural salteño sin antecedentes, quedó envuelto en la trama policial.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 00:05
Una moto con pedido de secuestro reapareció en plena noche y terminó recuperada por la Policía. El protagonista involuntario fue un obrero rural salteño de unos 25 años, que circulaba tranquilo por el puente de la calle Sorondo en Allen, sin saber que el vehículo que lo llevaba directo a su trabajo era buscado por la Justicia desde hacía meses. Sin antecedentes, sin prontuario, pero con la mala suerte de llevar consigo la moto equivocada.

Todo comenzó con una cámara del sistema de monitoreo del 911 RN Emeregencias que captó la figura de un joven vestido de rojo sobre una moto 110cc.. No había persecución de película ni despliegue espectacular: apenas un aviso frío que derivó en un patrullero esperando en la esquina de una gomería.

Minutos después, el chequeo en el sistema informático nacional confirmó lo que nadie esperaba: la moto, marca Motomel, tenía un pedido de secuestro activo requerido desde marzo por un robo en J.J. Gómez. El conductor, un trabajador rural que apenas buscaba moverse por la ciudad, quedó sorprendido al escuchar que la moto que usaba tenía un pasado judicial que lo arrastraba directo a la Comisaría 33°.

Luego, los registros oficiales despejaron cualquier sospecha sobre él: no tenía antecedentes, ni provinciales ni nacionales. Apenas un joven que terminó envuelto en una trama ajena, con una moto en el lugar equivocado. Sin embargo, el procedimiento siguió su curso y el vehículo fue secuestrado, quedando a disposición de la Justicia.

 

