El chef Christian Petersen llegó este viernes a Buenos Aires tras haber pasado varios días internado en la terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Luego de versiones cruzadas y rumores en redes sociales, el Hospital Alemán, donde permanece actualmente, difundió este sábado un parte médico para llevar tranquilidad y aclarar cómo se encuentra. Petersen había participado de una travesía guiada cuando se produjo el episodio que derivó en su internación y posterior traslado aéreo a la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la institución señalaron que Petersen “se encuentra estable” y que fue recibido por un equipo médico interdisciplinario, que realizó una evaluación inicial y ajustó el tratamiento de acuerdo con su evolución clínica. “De esta manera se garantiza la continuidad de su atención”, explicaron desde el centro de salud porteño.

En el mismo comunicado, el Hospital Alemán hizo una aclaración clave respecto a la información pública sobre el caso. Indicaron que acompañan a la familia del reconocido cocinero y que cualquier comunicación sobre su estado se realizará “respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica”.

El mensaje fue leído como una respuesta directa al fuerte hermetismo que rodeó el cuadro de salud de Petersen desde su internación en la Patagonia y a la circulación de versiones no oficiales que se multiplicaron en los últimos días.

El pedido previo desde San Martín de los Andes

Antes del traslado a Buenos Aires, el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes ya había emitido un comunicado con un pedido contundente: respetar la privacidad del paciente y de su familia. La institución salió a hablar luego de que circularan rumores “malintencionados” sobre la salud del chef, quien fue internado tras una excursión al volcán Lanín.

El episodio en la excursión al Lanín

Días atrás los guías que acompañaron a Christian Petersen en la excursión decidieron romper el silencio y difundieron un extenso comunicado en redes sociales. Allí relataron que el chef llegó al refugio, compartió con el grupo y se mostró de buen ánimo tras alcanzar ese punto del recorrido.

Sin embargo, aseguraron que durante la madrugada se produjo un cambio en su comportamiento. “Cerca de las 00 se observó una actitud que resultó molesta para el descanso del grupo”, explicaron. Tras dialogar con él, se decidió que descendiera, siempre acompañado por un miembro del equipo, y descansó aproximadamente dos horas.

Según el relato, alrededor de las 4 de la mañana se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales. Más tarde, afirmaron que Petersen tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, lo que motivó la intervención de Gendarmería.

Mientras se aguarda por una eventual nueva comunicación médica, desde el Hospital Alemán dejaron en claro que el foco estará puesto en la evolución del paciente y en el resguardo de la información, en un contexto que sigue generando atención pública.