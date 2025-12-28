CRIPAL de Villa Regina se consagra campeón en básquet adaptado

CRIPAL (Centro Recreativo Integral para Personas con Discapacidad de Alto Valle), el equipo de básquet inclusivo de Villa Regina, se consagró campeón del Torneo Nacional B de básquet en silla de ruedas y consiguió el ascenso a la Primera División tras ganar sus dos partidos en el triangular final disputado el fin de semana en San Rafael, Mendoza. En el encuentro, el equipo local venció a los locales de DIMOT (Discapacitados Motrices Trabajando) por 65 a 44 y cerró el certamen como único invicto.

“Arrancamos el sábado jugando con Ezeiza, ganamos ese partido, y a la noche jugamos la final con Mendoza. Volvimos a ganar, salimos campeones y ascendimos a Primera. Fue un partido muy peleado y le ganamos a un equipo que venía invicto desde hacía dos años”, contó Marcos Inostroza, jugador y director técnico del elenco valletano. También adelantó que el plantel comenzará la pretemporada en febrero con vistas a su primera participación en la máxima categoría y que, por haber obtenido el Nacional B, deberán organizar un torneo en Villa Regina.

El plantel está integrado por Miguel Pinto, Eliel Márquez, Luis Martínez, Marcos Inostroza, Héctor Varas, Joaquín Torres, José Cheuquepan, Ezequiel Chocobar y Diego Kusiak. El equipo reúne jugadores de distintas localidades como Villa Regina, General Roca, Cervantes y Mainqué, y entrena habitualmente en La Perla del Valle.

El certamen se disputó en el Polideportivo Municipal N° 2 de San Rafael y contó con la participación de tres equipos, CRIPAL (Centro Recreativo Integral para Personas con Discapacidad de Alto Valle) de Villa Regina, DIMOT (Discapacitados Motrices Trabajando) de San Rafael y Los Aviones de Ezeiza.

El torneo fue organizado por la entidad local y la fiscalización de la Federación Argentina de Básquet Adaptado, y tuvo una buena concurrencia de público durante ambas jornadas.

En el primer partido, los rionegrinos superaron con amplitud a Los Aviones de Ezeiza por 62 a 31. Marcos Inostroza fue el máximo anotador de ese encuentro con 24 puntos. En la final frente a los locales, el equipo patagónico se volvió a imponer por 65 a 44. En ese partido, Miguel Pinto fue el goleador con 29 puntos.