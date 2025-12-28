Con el calendario marcando la cercanía de Reyes Magos, la ciudad de Neuquén vuelve a ser escenario de una campaña solidaria que busca convertir la ayuda comunitaria en sonrisas. Vecinos y organizaciones impulsan una colecta de juguetes nuevos o usados en buen estado, destinada a niñas y niños que concurren a distintos merenderos de la capital provincial.

La propuesta apunta a reforzar el espíritu solidario propio de estas fechas y a sostener una tradición profundamente arraigada, especialmente para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Desde la organización remarcaron que cada donación cuenta, ya que incluso un gesto pequeño puede marcar una diferencia significativa en la vida de un chico.

Las donaciones se reciben en Sargento Cabral 598, de lunes a viernes entre las 18:30 y las 21 horas. También se encuentra habilitado un canal de contacto vía WhatsApp para responder consultas y facilitar la coordinación de las entregas.

Una vez reunidos, los juguetes serán clasificados y organizados antes de su distribución, con el objetivo de llegar a merenderos de distintos barrios, priorizando aquellos que asisten a niños en contextos de mayor necesidad.

En un escenario social complejo, la iniciativa busca transformar la solidaridad en acción concreta, fortaleciendo los lazos comunitarios y manteniendo viva la ilusión que caracteriza a la celebración de Reyes Magos. La convocatoria permanece abierta y está dirigida a toda la comunidad, con la premisa de que la suma de voluntades puede generar un impacto real y duradero.