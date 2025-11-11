El sanjuanino Gerardo Tivani que corre por el equipo allense de JC Competición se impuso en la primera etapa de la tradicional 82ª edición de la Vuelta al Valle, prueba ciclística que se correrá hasta el domingo por rutas del alto valle de Río Negro, teniendo como epicentro a la ciudad de Allen.

La primera etapa se cumplió este martes 11 de noviembre, partió desde Allen a las 14.30 y constó de cinco vueltas por un circuito exigente hasta la localidad de Guerrico, un recorrido que demandó a los participantes un recorrido de 130 kilómetros.

El ganador superó en el sprint final a Anderson Maldonado del equipo Boca de Cufré con un tiempo de 2 horas, 47minutos y 35 segundos. Completó el podio Leandro Velardez, también de JC Competición. El allense Pablo Reyes (Allen Pro) quedó cuarto y fue el mejor zonal ubicado.

El podio de la primera etapa, 1° Gerardo Tivani (JC Competicion), 2° Anderson Maldonado (Boca de Cufre) y 3° Leandro Velardez (JC Competicion)

La largada, frente a la Munipalidad, tuvo algunas complicaciones. En el paso por avenida Roca para salir por el acceso Biló y tomar la Ruta 65, un vehículo entorpeció el tránsito y generó la caída de algunos ciclistas. Los más afectados fueron integrantes del equipo Aldo Opazo Competición.

Ese retraso cortó con la salida en tren controlado y demoró el arranque de la competencia. Hasta que todos los ciclistas no entraron en ritmo, el reloj no se puso en marcha. Una vez superado ese incidente, unos 15 minutos más tarde, la carrera pudo ponerse en marcha. Tras la lluvia del lunes, que forzó a suspender el prólogo, el viento fue el protagonista de esta etapa y fue la principal dificultad para los competidores.

Durante la primera vuelta, se formó un pelotón grande y con ritmo sostenido a unos 40 kilómetros por hora de velocidad. En la segunda vuelta, el pelotón se dividió en dos grupos todavía numerosos. Varios quedaron rezagados y algunos sufrieron pinchaduras. El promedio de tiempo por vuelta fue de poco más de media hora.

Después de algunos intentos neutralizados, siete ciclistas pudieron concretar una fuga durante la tercera vuelta que sacó más de 45 segundos de diferencia con el pelotón. Esa ventaja fue superior al minuto en el tramo final.

Los fugados fueron: Leandro Velardez (JC Competición), Gerardo Tivani (JC Competición), Anderson Maldonado (Boca de Cufré), Pablo Bonilla (Boca de Cufré), Pablo Reyes (Allen Pro), Agustín Videla (SEP San Juan) y André González Zenteno (SEP San Juan).

Segunda Etapa

Se desarrollará este miércoles con un recorrido previsto desde Fernández Oro hasta Allen. Una jornada de cinco vueltas con salida a las 14.30 que comenzará en Fernández Oro y culminará en Allen. El pelotón transitará por la Ruta 65 (conocida como la "Ruta Chica" y serán 117 kilómetros en total.